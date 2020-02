Für die Kickers gab es in Aalen nichts zu holen.

Pleite in Aalen

Kickers Offenbach hat das Nachholspiel in der Regionalliga beim VfR Aalen klar verloren. In der Tabelle rutschen die Hessen langsam aber sicher in die gefährliche Region ab.

Kickers Offenbach ist mit einer Niederlage ins Pflichtspieljahr 2020 gestartet. Der OFC musste sich am Samstag beim VfR Aalen mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Goson Sakai (44.), Denis Ramaj (75.) und Toni Vastic (89.) trafen für die deutlich überlegenen Hausherren zum Sieg.

Offensiv fanden die Kickers quasi nicht statt, defensiv stärkten sie durch Abspielfehler den Gegner. Sakai traf nach einem Eckball per Kopf (44.). Ramaj musste im zweiten Spielabschnitt eine Hereingabe des Ex-Offenbachers Kamil Tyminski nur noch über die Linie drücken. Den Schlusspunkt setzte Vastic, der einen blitzsauberen Konter vollendete (89.).