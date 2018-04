Die Offenbacher Kickers werden in den nächsten Tagen über die Zukunft von Trainer Oliver Reck entscheiden. Die Zeichen stehen auf Trennung. Ein potenzieller Nachfolger wird gehandelt, noch dementieren aber beide Seiten.

Tristesse statt Aufstiegsfieber: Die Fans der Offenbacher Kickers müssen sich nach den Pleiten gegen die Rivalen Saarbrücken und Mannheim wohl auf ein weiteres Jahr in der ungeliebten Regionalliga einstellen. Zwar gibt es noch eine Minimalchance auf Platz zwei, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga berechtigt. Doch selbst bei den kühnsten Optimisten rund um den Bieberer Berg ist seit dem vergangenen Wochenende der letzte Funken Hoffnung auf ein Offenbacher Fußball-Wunder erloschen.

OFC-Präsident Helmut Spahn flüchtete sich nach der 0:2-Schlappe in Saarbrücken in Galgenhumor und sprach von "Planungssicherheit", die der Verein nun habe. Dabei dürften die Kickers wohl nicht mehr mit Chefcoach Oliver Reck planen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Ende Juni auslaufende Vertrag mit dem Ex-Bundesliga-Torhüter nicht verlängert.

Steuernagel dementiert Gespräche

Kickers-Geschäftsführer Christopher Fiori kündigte für die nächsten Tage ein Statement an. "Wir werden in dieser Woche eine Entscheidung bekannt geben", sagte Fiori am Dienstag dem hr-sport. Neben Sportdirektor Sead Mehic muss vor allem der Aufsichtsrat seinen Daumen heben oder senken. Nach den zuletzt schwachen Ergebnissen scheint eine Trennung von Reck unausweichlich zu sein. "Wenn man 23 Spieltage oder mehr auf Platz eins oder zwei steht, ist man schon ein bisschen enttäuscht", so Fiori.

Daniel Steuernagel Bild © Imago

Angeblich soll auch schon ein potenzieller Nachfolger in den Startlöchern stehen: Daniel Steuernagel. Der 38-Jährige führte den mittelhessischen Verein Watzenborn-Steinberg von 2014 bis 2016 von der Verbandsliga in die Regionalliga. Im vergangenen Sommer beendete er seine Tätigkeit bei der Teutonia, um sich ganz auf seine Ausbildung zum Fußballlehrer zu konzentrieren.

"Ich war überrascht, als ich davon hörte. Aber ich habe mit Offenbach nicht gesprochen", erklärte Steuernagel dem hr-sport. Auch die Kickers dementierten. Fiori: "Wir haben mit keinem gesprochen." In den nächsten Tagen soll zumindest in der Personalie Oliver Reck Klarheit herrschen. Möglicherweise wird der OFC noch vor dem Heimspiel am Freitagabend (19 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II seine Entscheidung bekanntgeben.