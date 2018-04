Eintracht Stadtallendorf hat im Kellerduell gegen Wormatia Worms einen Punkt geholt. Von einem normalen Fußballspiel konnte keine Rede sein.

Die Eintracht aus Stadtallendorf hat es verpasst, sich aus der Abstiegszone der Regionalliga Südwest zu befreien. Im Duell mit dem Tabellen-Nachbarn Wormatia Worms mussten sich die Mittelhessen am Dienstagabend mit einem 1:1 zufrieden geben. Dabei ging Stadtallendorf zunächst durch Del-Angelo Williams (17.) in Führung. Die Gäste aus Worms konnten aber schon drei Minuten später durch Patrick Auracher (20.) zurückschlagen.



Das Spiel ist schlussendlich mit über einer Stunde Verspätung zu Ende gegangen. Wegen heftiger Gewitter musste Schiedsrichter Erbst zunächst den Anstoß nach hinten verschieben. Auch die Halbzeitpause wurde wegen des starken Regens auf mehr als eine halbe Stunde ausgedehnt. Das Unentschieden hilft am Ende keinem von beiden Teams. Stadtallendorf bleibt auf Rang 13 und damit noch in Nähe der Abstiegsplätze.

