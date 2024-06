Die Offenbacher Kickers haben Mittelfeldmann Daniel Dejanovic von Eintracht Frankfurts zweiter Mannschaft verpflichtet.

Der 23-jährige Dejanovic wurde in den Leistungszentren von Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt ausgebildet, wechselte dann 2020 von der U19 der Kickers zum SC Hessen Dreieich in die Hessenliga. Als die Mannschaft des SC Hessen Dreieich vom Spielbetrieb abgemeldet wurde, schloss er sich der Zweitvertretung der Eintracht an und stieg mit ihr in die Regionalliga auf.