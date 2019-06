Abwehrspieler Francesco Lovric hat seinen Vertrag bei den Offenbacher Kickers um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Lovric wechselte im Januar 2018 von Austria Lustenau an den Bieberer Berg. In der vergangenen Regionalliga-Saison stand Lovric bei 24 Spielen in der Startelf der Kickers und kam insgesamt zu 28 Einsätzen.