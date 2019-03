Die Spieler des FSV Frankfurt haben am Wochenende kurzfristig frei.

Die Spieler des FSV Frankfurt haben am Wochenende kurzfristig frei. Bild © Imago

Regionalliga-Partie in Pirmasens findet nicht statt

Die Partie des FSV Frankfurt beim FK Pirmasens am Samstag findet nicht statt. Diese Mitteilung erreicht die Hessen jedoch nicht direkt - sondern über das Internet. Beim FSV ist man "überrascht".

Es ist kalendarischer Winter. Im Winter fallen immer mal wieder Fußball-Spiele aus. An sich nichts Besonderes. Im Fall von Regionalligist FSV Frankfurt an diesem Wochenende jedoch schon. Denn die Kicker vom Bornheimer Hang erfuhren von der Absage ihres Spiels an diesem Samstag beim FK Pirmasens nicht über den offiziellen Weg - sondern über Facebook!

Was war passiert? Der Kontrahent aus Pirmasens trägt seine heimischen Spiele im Sportpark Husterhöhe aus - eine städtische Anlage. Und die Stadt Pirmasens hat die Naturrasenplätze dort an diesem Donnerstag aufgrund der Witterung der letzten Tage bis einschließlich Sonntag gesperrt. Bis hierhin alles ein normaler Vorgang.

FSV muss sich selbst um Bestätigung kümmern

Nur: Diese Absage verkündete der FK daraufhin zuerst auf der vereinseigenen Facebook-Seite - ohne dem FSV vor der Veröffentlichung etwas zu sagen. Die Frankfurter posteten daraufhin unter den Beitrag der Pirmasenser verwundert: "Aha?!"

Der Facebook-Post des FK Pirmasens. Bild © Facebook/FK Pirmasens

Im Anschluss suchten die Frankfurter den Kontakt zum Gegner und zur Regionalliga Südwest. Dort bekamen sie die Bestätigung: kein Spiel am Wochenende. "Wir selbst wurden von der Spielabsage-Meldung des FK Pirmasens auf deren Homepage beziehungsweise in den sozialen Netzwerken überrascht", heißt es auf der FSV-Homepage. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die Bilanz dieser Geschichte: Auch eine einfache Spielabsage kann für ordentlich Verwirrung sorgen.