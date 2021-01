Auf diesem Platz kann an diesem Samstag nicht Fußball gespielt werden.

Bild © Imago Images

Land unter am Bornheimer Hang

Das Spitzenspiel zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest musste kurzfristig abgesagt werden. Der Rasen am Bornheimer Hang ist unbespielbar.

Der Kampf um den Platz an der Sonne in der Regionalliga Südwest ist vertagt. Die Partie zwischen Ligaprimus FSV Frankfurt und Verfolger TSV Steinbach Haiger musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt werden.

Der Regen der vergangenen Tage und der Schnee am Samstag haben den Boden am Bornheimer Hang ordentlich aufgeweicht. In bestem Zustand war das Frankfurter Geläuf aber schon vorher nicht. Erst vergangenen Sonntag fand das Drittligaspiel des 1. FC Saarbrücken gegen den VfB Lübeck im FSV-Stadion statt.

Frankfurt bleibt Spitzenreiter

Während die Bornheimer damit auf jeden Fall auch am Sonntag noch an der Tabellenspitze stehen, könnten die Mittelhessen ihren zweiten Platz einbüßen. Freiburg, Elversberg und der SSV Ulm liegen allesamt in Lauerstellung.

