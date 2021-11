FSV Frankfurt in Elversberg gefordert

In der Fußball-Regionalliga steht der FSV Frankfurt am Samstag (14 Uhr) unter Druck.

Die Bornheimer, aktuell auf einem Abstiegsplatz, reisen dazu zum Spitzenteam aus Elversberg. Noch weiter unten steht der FC Gießen. Die Mittelhessen sind bei Hoffenheims Reserve gefordert. Zu einem Mittelfeld-Duell kommt es in Kassel. Dort trifft der KSV auf den VfR Aalen. Den Kontakt zur Spitzengruppe will der TSV Steinbach Haiger verringern. Die Mittelhessen reisen nach Koblenz. Erst am Sonntag ist Kickers Offenbach im Einsatz. Der OFC hat um 14 Uhr die Reserve des VfB Stuttgart zu Gast.