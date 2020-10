Der FSV Frankfurt hat sich am 11. Spieltag der Regionalliga Südwest einen Ausrutscher geleistet und bei Kellerkind RW Koblenz verloren.

Beim RW Koblenz, vor der Partie am Sonntag Tabellenletzter, stand am Ende ein enttäuschendes 0:1 für die Hessen zu Buche. Vor 250 Zuschauern erzielte RW-Stürmer Valdirn Mustafa kurz nach der Pause das Tor des Tages (48.).

Mit einem Dreier hätten die Frankfurter ihrerseits auf den fünften Tabellenplatz springen können, so bleiben die Hessen Tabellen-Siebter. Die nächste Partie für den FSV steigt am kommenden Samstag (14 Uhr), wenn der FK Pirmasens am Bornheimer Hang gastiert.