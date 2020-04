Der FSV Frankfurt hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Emir Sejdovic um ein Jahr verlängert.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der eigenen Jugend und hat in der laufenden Saison 15 Pflichtspiele für den FSV bestritten.

"Wir befinden uns aktuell in keiner einfachen Zeit, was die Planung der kommenden Saison angeht, aber wir machen unsere Hausaufgaben", so Trainer Thomas Brendel.