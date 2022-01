Der FSV Frankfurt hat den niederländischen Stürmer Cas Peters verpflichtet.

Der 28-jährige Stürmer spielte zuletzt in der zweiten niederländischen Liga für TOP Oss und war zuvor auch in der zweiten portugiesischen Liga und der niederländischen Eredivisie aktiv. Der beim FC Twente Enschede ausgebildete Stürmer schoss in bislang 311 absolvierten Spielen insgesamt 91 Tore und war 29-mal Torvorbereiter.

"Ich freue mich, mit dem FSV Frankfurt einen neuen Verein gefunden zu haben. Es waren gute Gespräche im Vorfeld, der Verein hat sich sehr um mich bemüht. Ich brenne darauf, wieder zu spielen und möchte mit möglichst vielen Toren dazu beitragen, dass der FSV Frankfurt die Klasse hält", so Peters.