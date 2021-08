Nach dem Fehlstart in der Regionalliga Südwest ist der FSV Frankfurt (14 Uhr) im Heimspiel gegen Hessen Kassel schon unter Druck.

Die Bornheimer brauchen gegen die Nordhessen dringend einen Sieg. Zwei Siege hat Kickers Offenbach bereits im Gepäck. Beim Heimspiel gegen Ulm soll nun der dritte her. Aufstiegsaspirant Steinbach Haiger ist ähnlich wie der FSV schlecht in die Saison gestartet und will gegen Schott Mainz am Samstag nun den ersten Sieg holen. Ebenfalls am Samstag ist der FC Gießen gefordert. Die Mittelhessen treffen auf die stark gestarteten Pirmasenser.