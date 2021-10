FSV und Gießen im Hessenduell, Steinbach will Serie ausbauen

Der FSV Frankfurt empfängt am Samstag (14 Uhr) den FC Gießen zum Hessenduell am Bornheimer Hang.

Wer das Spiel verliert, findet sich vorerst wohl auf einem Abstiegsplatz wieder. Rosigere Aussichten hat der TSV Steinbach Haiger, der zeitgleich beim VfB Stuttgart II antritt. Die Mittelhessen feierten zuletzt sieben Siege in Folge und sind derzeit Tabellenzweiter. Den Anschluss an die Spitze suchen derweil die Offenbacher Kickers. Der OFC hat den fünftplatzierten Bahlinger SC zu Gast. Und auch der KSV Hessen Kassel ist am Samstag im Einsatz. Die Nordhessen empfangen Astoria Walldorf.