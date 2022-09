Aufsteiger Fulda-Lehnerz hat in der Regionalliga Südwest am Freitag eine enorm schwere Aufgabe vor der Brust.

Die Osthessen reisen zum Topteam aus Homburg (Anpfiff 19 Uhr) und wollen dort den starken Saisonstart krönen. Homburg ist aktuell Tabellenzweiter und kann auf Rang eins springen. An Homburg dran bleiben will der TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen, die zu Wochenbeginn Trainer Ersan Parlatan in Richtung Nürnberg verloren, treffen auf die Reserve der TSG Hoffenheim. An der Seitenlinie wird dabei Hüsni Tahiri stehen. Er übernimmt den Job nach dem Parlatan-Abgang interimsweise.