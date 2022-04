In der Regionalliga Südwest ist das Hessen-Duell zwischen dem FC Gießen und dem FSV Frankfurt abgesetzt worden. Der OFC muss sein Spiel bestreiten.

Das Hessen-Duell zwischen dem Tabellen-17. aus Gießen und dem Tabellen-15. vom FSV Frankfurt ist abgesagt worden. Aufgrund von häuslicher Isolierung infolge positiver Corona-Befunde steht dem FSV Frankfurt nicht die notwendige Mindestanzahl an Torhütern zur Verfügung.

Unterdessen will der TSV Steinbach Haiger mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart II am Samstag (14 Uhr) weiter oben dran bleiben. Der KSV Hessen Kassel reist zudem nach Walldorf. Das Spiel von Kickers Offenbach beim Bahlinger SC muss derweil stattfinden. Der OFC hat zwar gleich mehrere Corona-Fälle in der Mannschaft, die Liga entschied aber gegen eine Absetzung.