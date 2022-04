In der Regionalliga Südwest steht am Samstag (14 Uhr) ein absoluter Keller-Kracher an.

Im Hessen-Duell empfängt der Tabellen-17. aus Gießen den Tabellen-15. vom FSV Frankfurt. Beide Teams brauchen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. In ganz anderen Gefilden befindet sich der TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen wollen mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart II weiter oben dran bleiben. Der KSV Hessen Kassel reist zudem nach Walldorf. Ob das Spiel von Kickers Offenbach stattfinden kann, ist noch unklar. Der OFC hat gleich mehrere Corona-Fälle in der Mannschaft.