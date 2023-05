Hessenderby am Freitag

In der Regionalliga Südwest steht der 32 Spieltag an.

Hessenderby in der Regionalliga: Der FSV Frankfurt empfängt am Freitag (19 Uhr) die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Für beide Teams geht in der Tabelle nicht mehr viel, der FSV Frankfurt liegt auf einem starken sechsten Rang, Aufsteiger Fulda hat ein komfortables Polster vor den Abstiegsrängen.

Aufstiegsambitionen hat noch der Drittplatzierte TSV Steinbach Haiger, der am Samstag (14 Uhr) Astoria Walldorf empfängt. Zeitgleich ist Hessen Kassel beim Bahlinger SC gefordert und will Punkte im Abstiegskampf einfahren. Den Spieltag beschließt aus hessischer Sicht der OFC, der um 15 Uhr bei Mainz II antritt.