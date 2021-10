Hessenderby in Gießen, Kracher in Steinbach

Derbyzeit in der Regionalliga: Der FC Gießen empfängt in der englischen Woche die Offenbacher Kickers. Auf den TSV Steinbach Haiger wartet derweil ein echtes Topspiel.

Englische Woche in der Regionalliga: Auf den FC Gießen kommt im Hessenderby am Dienstag (16 Uhr) gegen die Offenbacher Kickers ein ordentliches Stück Arbeit zu. Der OFC hat die letzten vier Spiele gewonnen und will mit einem weiteren Sieg in die Spitzengruppe der Liga vorstoßen. Später am Abend (19 Uhr) ist der FSV Frankfurt beim VfB Stuttgart gefordert und will nach dem Sieg über Großaspach nachlegen.

Ebenfalls um 19 Uhr tritt der KSV Hessen Kassel beim FK Pirmasens an. Den Abschluss aus hessischer Sicht macht der TSV Steinbach Haiger. Der Tabellendritte empfängt am Mittwoch (19 Uhr) den Tabellenzweiten aus Elversberg. Mit einem Sieg könnte der TSV punktetechnisch mit Tabellenführer Mainz II gleichziehen.