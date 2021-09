Hessenderby in der Regionalliga Südwest: Die Offenbacher Kickers gastieren am Dienstag bei Hessen Kassel. Auch Gießen und der FSV Frankfurt sind gefordert.

Derbyzeit in der Regionalliga Südwest. Der KSV Hessen Kassel empfängt am Dienstag (18.30 Uhr) die Offenbacher Kickers zum Hessenduell. Mit einem Sieg könnte der OFC einen Sprung in Richtung Tabellenspitze machen und bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Mainz II heranrücken.

Um 19 Uhr ist dann der FSV Frankfurt bei Schott Mainz gefordert. Die Bornheimer müssen nach nur vier Punkten aus den ersten fünf Spielen dringend Punkten. Zeitgleich tritt der FC Gießen beim VfR Aalen an. Mit einem Sieg wollen die Mittelhessen einen weiteren Schritt aus der Abstiegszone machen. Der TSV Steinbach Haiger gastiert dann am Mittwoch (19 Uhr) bei der TSG Balingen.