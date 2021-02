Tabellenletzter gegen Tabellenvorletzter: So lautet die Paarung am Samstag (14 Uhr), wenn in der Regionalliga Südwest Eintracht Stadtallendorf auf den TSV Schott Mainz trifft.

Auch wenn beide Teams nur ein Rang in der Tabelle trennt, befindet sich die Eintracht in der Tabelle schon zehn Punkte hinter den Mainzern. Ein Heimspiel hat Hessen Kassel (14 Uhr). Der KSV trifft im Mittelfeldduell auf den VfB Stuttgart II. Erst am Sonntag ist Spitzenreiter TSV Steinbach Haiger dran, der TSV ist in Walldorf gefordert (14 Uhr). Das Spiel des FSV Frankfurt musste abgesagt werden.