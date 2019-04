Rabenschwarzer Spieltag für die hessischen Fußball-Regionalligisten: Nach der Niederlage des FSV Frankfurt verliert am Samstag auch das übrige Quartett. Besonders bitter läuft es für die Offenbacher Kickers und Hessen Dreieich.

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat das Prestigeduell gegen Tabellenführer Waldhof Mannheim deutlich verloren. Der OFC unterlag am Samstag vor 10.701 Zuschauern auf dem Bieberer Berg mit 0:4 (0:3). Die Kickers verlieren damit den Anschluss an die Spitzengruppe, für Mannheim war es ein großer Schritt Richtung Aufstieg.

Kickers Offenbach - Waldhof Mannheim 0:4 (0:3) Tore: 0:1 Korte (15.), 0:2 Meyerhöfer (29.), 0:3 Schuster (44.), 0:4 Sulejmani (63.)

Zuschauer: 10.701

Zeitgleich kassierte der arg abstiegsbedrohte SC Hessen Dreieich eine 0:5-Schlappe beim SSV Ulm. Aus Sicht des SC, für den es die fünfte Punktspiel-Niederlage in Folge war, wächst dadurch der Rückstand auf das rettende Ufer.

SSV Ulm - Hessen Dreieich 5:0 (2:0) Tore: 1:0 Higl (11.), 2:0 Lux (19.), 3:0 Higl (56.), 4:0 Higl (80.), 5:0 Krebs (88.)

Zuschauer: 2.917

Einen Rückschlag im Abstiegskampf gab es auch für Eintracht Stadtallendorf. Der TSV verlor trotz der frühen Führung durch Tomislav Baltic (5. Spielminute) mit 1:3 (1:2) beim FC Homburg.

FC Homburg - Stadtallendorf 3:1 (2:1) Tore: 0:1 Baltic (5.), 1:1 Dulleck (24.), 2:1 Darwiche (36.), 3:1 Maek (52.)

Zuschauer: 655

Den Niederlagen-Reigen komplett machte der TSV Steinbach Haiger beim 1:2 (1:1) bei Wormatia Worms. Auch die Mittelhessen brachten ein frühes 1:0 (Nikola Trkulja in der 9. Minute per Foulelfmeter) nicht über die Zeit. Bereits am Freitag hatte der FSV Frankfurt mit 0:2 bei Mainz 05 II verloren.

Wormatia Worms - Steinbach Haiger 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Trkulja (9./FE), 1:1 Burgio (17.), 2:1 Glockner (47.)

Zuschauer: 800

