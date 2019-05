Die Offenbacher Kickers haben Dominik Draband von der SV Elversberg verpflichtet.

Der 23 Jahre alte Torhüter erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2020, der eine Verlängerungsoption im Falle eines Aufstiegs in die 3. Liga beinhaltet. Dominik Draband wurde in den Nachwuchsteams der TSG Hoffenheim ausgebildet. Im Sommer 2018 wechselte der 1,85 Meter große Torwart zur SV Elversberg, für die er in der vergangenen Saison bei acht Pflichtspielen zwischen den Pfosten stand.