Sreto Ristic am Seitenrand mit seinen Spielern Hosiner und Fetsch Bild © Imago Images

Der nächste Sieg: Kickers Offenbach hat auch das Nachholspiel in Bahlingen gewonnen. Die Entscheidung fällt dabei spät, der OFC ist somit weiter mittendrin im Aufstiegsrennen.

Kickers Offenbach ist weiter mittendrin im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest. Der OFC gewann sein Nachholspiel am Mittwochnachmittag in Bahlingen mit 3:1 (1:0) und feierte damit bereits den dritten Sieg in Serie.

Den Führungstreffer von Sebastian Zieleniecki (12.) konnte Bahlingens Shqipon Bektasi noch ausgleichen (53.), in der Schlussphase machten aber Dejan Bozic (81.) und Philipp Hosiner (85.) alles klar für die Offenbacher. In der Tabelle bleiben die Kickers am Spitzenduo aus Ulm und Elversberg dran, der OFC hat vier Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger.