In der Regionalliga haben die hessischen Vereine einen schwarzen Tag erwischt. Die Offenbacher Kickers und der FC Gießen mussten Niederlagen hinnehmen, der FSV Frankfurt und der TSV Steinbach Haiger holten jeweils einen Punkt.

Die Offenbacher Kickers kommen nicht vom Fleck. Im Heimspiel gegen die Zweivertretung des 1. FSV Mainz 05 stand es am Ende 1:2. Nejmeddin Daghfous hatte die Hessen zunächst noch per Foulelfmeter in Führung gebracht (31.), nach der Pause egalisierte Simon Brandstetter zunächst die OFC-Führung, im Anschluss erhöhten die Gäste sogar noch auf 3:1. Der OFC bleibt damit Tabellensechster.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II 1:3 (1:0) Tore: 1:0 Daghfous (31./FE), 1:1 Brandstedter (58.), 1:2 Akoto (67.), 1:3 Wähling (72.)



Gelb Rot: Hartmann (87./Offenbach)

Bes.Vok.: Brandstedter verschießt FE (40.)



Zuschauer: 4.408 Ende der weiteren Informationen

Gießen in Freiburg chancenlos

Ebenfalls eine Niederlage einstecken musste der FC Gießen. Beim SC Freiburg II stand es nach 30 Minuten bereits 3:0 für die Hausherren, den Gästen aus Hessen gelang in der 40. Minute noch der Ehrentreffer durch Cem Kara. Die Gießener verpassten gegen die vor dem Spiel punktgleichen Breisgauer einen wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Weitere Informationen SC Freiburg II - FC Gießen 3:1 (3:1) Tore: 1:0 Schmied (18./FE), 2:0 Pieringer (25.), 3:0 Pieringer (30.), 3:1 Kara (40.)



Zuschauer: 100 Ende der weiteren Informationen

Steinbach patzt gegen Koblenz

Unbefriedigend verlief der Samstag auch für den TSV Steinbach Haiger. Beim abgeschlagen letzten von Rot-Weiss Koblenz kam der ambitionierte TSV nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das Tor für Steinbach erzielte Christopher Kramer in der 40. Minute, nachdem die Gäste in der 17. Minute sogar in Führung gegangen waren.

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger - TuS Koblenz 1:1 (1:1) Tore: 0:1 Klein (16.), 1:1 Kramer (40.)



Zuschauer: 1.238 Ende der weiteren Informationen

FSV torlos

Mit einem torlosen 0:0 im Gepäck trat derweil der FSV Frankfurt die Heimreise aus Pirmasens an. Damit verpassten es die auf Platz 15 liegenden Hessen, sich vom Tabellensechzehnten zu distanzieren.