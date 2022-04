In der Regionalliga Südwest ist das Hessen-Duell zwischen dem FC Gießen und dem FSV Frankfurt abgesetzt worden.

Aufgrund von häuslicher Isolierung infolge positiver Corona-Befunde steht dem FSV Frankfurt nicht die notwendige Mindestanzahl an Torhütern zur Verfügung.

Wegen des Winterwetters müssen auch Steinbach und der OFC am Samstag untätig bleiben: Der TSV Steinbach Haiger hätte es am Samstag mit der Zweitvertretung der VfB Stuttgart zu tun bekommen. Die Offenbacher Kickers sollten in Bahlingen antreten. Um die Austragung der Partie hatte es zuvor Streit gegeben - die Liga hatte gegen eine Absetzung entschieden, das Winterwetter sorgte dann aber doch für die Absage.

Das Spiel von Hessen Kassel beim FC-Astoria Walldorf steht dagegen weiterhin für 14 Uhr auf dem Programm.