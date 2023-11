Die hessischen Regionalligisten erlebten einen rabenschwarzen Nachmittag: Kickers Offenbach, FSV Frankfurt, Steinbach, Fulda und die U21 von Eintracht Frankfurt gingen allesamt als Verlierer vom Platz.

Kickers Offenbach schafft es in der Regionalliga weiter nicht, eine richtige Siegesserie zu starten: Am Samstagnachmittag verlor der OFC gegen die Zweitvertretung des 1. FSV Mainz 05 mit 1:3 (1:0). Nachdem Jan Urbich in der 9. Minute einen Abpraller des Mainzer Keepers nutzte und die Kickers so früh in Führung brachte, drehten die Gäste in der zweiten Hälfte unter Dauerregen die Partie.

Damit bleiben die Offenbacher im Tabellenmittelfeld auf Rang zehn stehen. Eine Situation, die für den OFC alles andere als zufriedenstellend sein kann. Und so waren nach der Partie auch deutliche Pfiffe von den Rängen zu hören.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - 1. FSV Mainz 05 II 1:3 (1:0) Tore: 1:0 Urbich (9.), 1:1 Müller (65.), 1:2 Mata (78.), 1:3 Müller (85.)

Zuschauer: 5.068 Ende der weiteren Informationen

Frankfurt geht in Stuttgart unter

Im Duell der Zweitvertretungen zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt hatte die U21 der Hessen keine Chance: Der VfB gewann deutlich mit 6:0 (3:0). Bedingt auch dadurch, dass die Frankfurter lange Zeit zu zehnt spielen mussten: Harpreet Ghotra sah in der 42. Minute die Rote Karte. Durch diesen Sieg ziehen die Schwaben in der Tabelle an der SGE vorbei. Die Eintracht rutscht auf Rang sechs ab.

Weitere Informationen VfB Stuttgart II - Eintracht Frankfurt II 6:0 (3:0) Tore: 1:0 Galjen (13.), 2:0 Groiß (27.), 3:0 Münst (34.), 4:0 Ulrich (55.), 5:0 Galjen (75.), 6:0 Münst (85.)

Rot: Ghotra (42./Frankfurt)

Zuschauer: 300 Ende der weiteren Informationen

Steinbach ohne Chance in Homburg

Der TSV Steinbach Haiger musste am Samstagmittag beim FC Homburg ran. Die Saarländer waren unter der Woche überraschend im DFB-Pokal weitergekommen und nutzten diesen Schwung. Endstand: 3:0 für Homburg. Alle drei Treffer fielen im zweiten Spielabschnitt. Steinbach verpasst damit den Sprung auf die vorderen Plätze der Tabelle und steht aktuell auf Rang sieben.

Weitere Informationen FC Homburg - TSV Steinbach Haiger 3:0 (0:0) Tore: 1:0 Hares (49.), 2:0 Hares (73.), 3:0 Kirchhoff (90.)

Zuschauer: 1.078 Ende der weiteren Informationen

FSV bekommt Nackenschlag nach der Pause

Der FSV Frankfurt hatte mit der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim eine schwere Aufgabe zu bewältigen und bekam diese nicht gelöst. Die Bornheimer unterlagen mit 0:1 (0:0). Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Tom Bischof das 1:0 für die Gäste (48.). Dabei blieb es bis zum Schluss. Der FSV fällt auf Platz zehn zurück und könnte am Sonntag noch auf einen potentiellen Abstiegsplatz durchgereicht werden.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - Hoffenheim II 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Bischof (48.)

Zuschauer: 682 Ende der weiteren Informationen

Fulda verliert knapp

Auch die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz musste sich in der Regionalliga geschlagen geben: Die Osthessen verloren gegen den Bahlinger SC knapp mit 0:1 (0:0). In der 70. Minute sah Fuldas Marius Köhl die Gelb-Rote Karte. Wenige Minuten später sorgte Mittelfeldspieler Ivan Novakovic durch einen Handelfmeter für den einzigen Treffer des Tages (83.). Mit dieser Niederlage steht die SG Barockstadt nun auf Platz acht.

Weitere Informationen Bahlinger SC - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Novakovic (83./HE)



Gelb Rot: Köhl (70./Fulda)

Zuschauer: 571 Ende der weiteren Informationen