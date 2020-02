Nach den Turbulenzen um den nach einem Faustschlag suspendierten Stürmer Daghfous muss Kickers Offenbach zumindest am Wochenende nicht in der Liga antreten.

Das Spiel des OFC gegen Hoffenheim II wurde wegen der Witterungsbedingungen abgesagt. Auch die Partie des TSV Steinbach Haiger bei Ulm kann nicht stattfinden. So treten aus hessischer Sicht lediglich der FC Gießen und der FSV Frankfurt an diesem Samstag an. Während es die Mittelhessen mit RW Koblenz zu tun bekommen, reisen die Frankfurter zu Bayern Alzenau. Beide Spiele finden um 14 Uhr statt.