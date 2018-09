Jake Hirst und Serkan Firat befinden sich aktuell in Topform.

Die Offenbacher Kickers haben den FSV Frankfurt im Derby in der Regionalliga Südwest am Sonntag förmlich überrollt. Der TSV Steinbach Haiger verlor erstmals in dieser Saison, auch Eintracht Stadtallendorf unterlag.

Fußball-Regionallist Kickers Offenbach kommt nach schwachem Start in die neue Spielzeit immer besser in Schwung. Der FSV Frankfurt hatte beim Gastspiel auf dem Bieberer Berg keine Chance und unterlag mit 0:7 (0:3). Herausragend agierten vor allem zwei Offensivkräfte: Serkan Firat mit drei (9./27./57.) und Jake Hirst mit zwei (12./45.) Treffern. Die Schlusspunkte setzten Ko Sawada (65.) und Maik Vetter (85.). Die Kickers springen somit in der Tabelle auf den sechsten Rang, die Frankfurter rutschen nach dem Debakel auf den 15. Platz ab.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - FSV Frankfurt 7:0 (3:0) Tore: 1:0 Firat (9./FE), 2:0 Hirst (12.), 3:0 Firat (24.), 4:0 Hirst (45.Hirst), 5:0 Firat (57.), 6:0 Sawada (65.), 7:0 Vetter (85.)



Zuschauer: 6.698 Ende der weiteren Informationen

Steinbach Haiger verliert erstmals

Der TSV Steinbach Haiger musste im siebten Spiel die erste Niederlage einstecken. Das von Matthias Mink trainierte Team unterlag bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart mit 0:2 (0:0). Die Treffer für die Gastgeber erzielten Oliver Wähling (70.) und David Tomic (85.).

Weitere Informationen VfB Stuttgart II - TSV Steinbach 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Wähling (70.), 2:0 Tomic (85.)



Zuschauer: 263 Ende der weiteren Informationen

Stadtallendorf unterliegt bei Waldhof

Eintracht Stadtallendorf konnte sich bei Waldhof Mannheim nicht behaupten. Innerhalb von nur zwei Minuten entschieden die favorisierten Mannheimer die Begegnung für sich. Yannick Sommer per Foulelfmeter (63.) und Dorian Diring (64.) sorgten für die Tore

Weitere Informationen Waldhof Mannheim - Eintracht Stadtallendorf 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Sommer (63./FE), 2:0 Diring (64.)



Zuschauer: 4.291 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Bundesliga, 2.9.2018 22:05 Uhr