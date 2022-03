Spitzenspiel am Bieberer Berg: Kickers Offenbach empfängt in der Regionalliga Südwest am Samstag den Spitzenreiter Mainz II (14 Uhr).

Gewinnt der OFC, können die Offenbach bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heranrücken. Zudem haben die Kickers die Chance, nach dem verpatzten Start ins Jahr den zweiten Sieg in Serie zu holen. Mittendrin im Abstiegskampf befindet sich weiterhin der FSV Frankfurt. Die Bornheimer empfangen am Samstag daheim den Bahlinger SC (14 Uhr) und wollen mit drei Punkten einen kleinen Sprung in der Tabelle machen.