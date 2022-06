Die Offenbacher Kickers haben Stürmer Törles Knöll unter Vertrag genommen.

Die Offenbacher Kickers haben Törles Knöll verpflichtet. Der Mittelstürmer stand zuletzt bei Türkgücü München unter Vertrag. Der gebürtige Dieburger spielte in der Jugend für den SV Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt, den FSV Frankfurt sowie für den 1. FSV Mainz 05. Nach zwei Spielzeiten bei der U21 des Hamburger SV waren der 1. FC Nürnberg, der SV Wehen Wiesbaden, Slaven Belupo (1. Liga Kroatien) sowie Türkgücü München seine weiteren Stationen.

"Ich freue mich sehr, dass ich künftig für einen renommierten Traditionsverein, nah an meiner Heimat, auflaufen darf. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem dem Trainer haben mich überzeugt an den Bieberer Berg zu kommen, da ich großes Vertrauen spüre und mich sehr gut mit den Zielen des Clubs identifizieren kann", so Knöll. "Darüber hinaus freue ich mich sehr auf die Hammer Atmosphäre im Stadion mit den treuen Fans und werde alles in die Waagschale werfen, um die Fans feiern zu lassen."