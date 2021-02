OFC in Bahlingen unter Druck

Regionalliga Südwest OFC in Bahlingen unter Druck

Nachdem das Spitzenspiel von Kickers Offenbach gegen den FSV Frankfurt in der Regionallig Südwest unter der Woche aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden musste, geht es für den OFC nun am Samstag (14 Uhr) zum Bahlinger SC.

Die Kickers brauchen unbedingt mal wieder einen Sieg, um nicht den Kontakt zur Spitze zu verlieren. Ebenfalls am Sonntag ist der FC Gießen im Einsatz. Die Mittelhessen reisen dabei zum FC Homburg (14 Uhr). Die Gastgeber befindet sich zwar fünf Ränge vor dem FC in der Tabelle, durch einen Sieg könnten die Gießener aber bis auf einen Punkt an Homburg heranrücken.