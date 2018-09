Trainer Daniel Steuernagel hadert mit der Niederlage in Freiburg.

Trainer Daniel Steuernagel hadert mit der Niederlage in Freiburg. Bild © Imago

Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga einen herben Rückschlag erlitten. Beim Auswärtsauftritt in Freiburg unterlag der OFC und verliert den Anschluss an die Spitzengruppe.

Die Erfolgsserie von Kickers Offenbach in der Regionalliga ist gerissen. Nach drei Siegen in Folge verlor das Team von Trainer Daniel Steuernagel am Dienstag mit 1:2 (0:1) beim SC Freiburg II. Die Treffer für die Breisgauer erzielten Christoph Daferner (17. Minute) und Lucas Torres (84.). Das Anschlusstor von Mittelfeldspieler Serkan Firat kam zu spät (86.) für die Gäste.

Kickers verlieren Anschluss an die Spitzengruppe

Die Kickers haben vor 600 Zuschauern somit den Sprung auf Platz vier verpasst und rutschen auf den zehnten Rang ab. Spitzenreiter Waldhof Mannheim hat aktuell bereits zehn Zähler Vorsprung auf den OFC, wobei die Verhandlung über einen möglichen drei-Punkte-Abzug noch ausstehen. Für Offenbach geht es am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit dem Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken weiter.