Fußball-Regionalliga OFC-Spiel in Homburg fällt aus

Das Auswärtsspiel von Regionalligist Kickers Offenbach in Homburg (Samstag, 14 Uhr) ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.

Das teilten die Vereine am Freitag mit. Zudem ist der Homburger Kunstrasenplatz gesperrt. Die Partie soll am 9. oder 10. Februar nachgeholt werden. Der OFC spielt nun am Mittwoch (19 Uhr) gegen Elversberg.