Was im Sprachgebrauch der Fans von Kickers Offenbach ohnehin schon immer geläufig war, ist nun auch wieder offiziell: Der Regionalligist spielt ab sofort wieder im Stadion am Bieberer Berg Fußball.

Kickers Offenbach kehrt zurück zu seinen Wurzeln und spielt ab sofort wieder im Stadion am Bieberer Berg. Die Heimspielstätte der Hessen, die in den vergangenen zehn Jahren unter anderen Namen Schauplatz von diversen Fußballspielen und Großevents war, erhielt am Montag knapp drei Monate vor dem 100-jährigen Jubiläum am 21. Mai ihre alte Bezeichnung zurück.

"Es ist völlig klar, dass in der aktuellen Situation die Suche nach einem Großsponsor extrem schwierig ist", sagte Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke über den Ende 2020 ausgelaufenen Vertrag mit dem alten Namensgeber. "Kickers-Fans verbinden diesen Ort und seinen Namen mit einzigartigen Erlebnissen und mit einer von Höhen und Tiefen geprägten Historie. Dies würdigen wir nun zum Jubiläum in besonderem Maße und machen so dank hervorragender Partner gemeinsam das Beste aus der Krise."