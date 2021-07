Kickers Offenbach und Stürmer Moritz Reinhard haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Das gab der Regionalligist am Samstag bekannt. Der 25-Jährige hatte in 42 Spielen neun Tore für die Kickers erzielt. Was Reinhard in Zukunft macht, wurde von den Hessen nicht kommuniziert.