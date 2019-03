Stürmer Jake Hirst bleibt den Offenbacher Kickers zwei weitere Jahre erhalten: Der 22-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis Sommer 2021.

In der aktuellen Saison hat Hirst bereits zehn Tore für die Offenbacher erzielt. "Ich habe mich in den letzten neun Monaten hier sehr gut eingelebt", so Hirst.

"Er passt ausgezeichnet zu unserer Spielphilosophie und ist zudem ein guter Charakter, sowohl auf als auch neben dem Platz", sagt Trainer Daniel Steuernagel. Hirst war vor Beginn der Saison aus der Kreisoberliga an den Bieberer Berg gewechselt.