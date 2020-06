Die Offenbacher Kickers und Mittelstürmer Moritz Reinhard haben sich auf eine Verlängerung des ursprünglich bis 30. Juni 2020 gültigen Vertrags geeinigt.

Die neue Vertragslänge wurde nicht bekannt. Der 24-jährige Reinhard spielt seit Januar 2019 beim OFC und stand bislang in 38 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei erzielte der Angreifer neun Treffer und gab eine Torvorlage.

Moritz hat uns in den vergangenen Monaten als ein absolutes ,,Mentalitätsmonster“ überzeugt. Für ihn steht die Mannschaft immer an oberster Stelle, für die er jederzeit bereit ist völlig uneigennützig alles zu tun", so OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik.