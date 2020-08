Die Offenbacher Kickers haben Offensivspieler Florent Bojaj vom bulgarischen Erstligisten FK Etar Veliko Tarnovo verpflichtet.

Der 24-Jährige wurde in London geboren und besitzt die albanische sowie englische Staatsbürgerschaft. In der vergangenen Saison erzielte der Linksfuß bei 16 Einsätzen in der bulgarischen Liga drei Tore und bereitete zudem drei Treffer vor.

Im Verlauf seiner bisherigen Karriere stand Bojaj unter anderem bei Huddersfield Town, dem FC Kilmarnock und Newport County unter Vertrag. "Flo ist ein sehr ballsicherer und kreativer Spieler, der offensiv auf fast allen Positionen spielen und einer Mannschaft helfen kann", so Thomas Sobotzik, Geschäftsführer des OFC.