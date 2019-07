Die Regionalliga Südwest hat heute den vorläufigen Spielplan der Saison 2019/20 veröffentlicht.

Die Offenbacher Kickers starten in diesem Jahr mit einem Heimspiel und empfangen am Wochenende des 27./28. Juli den SSV Ulm. Im August stehen zudem Heimspiele gegen den Drittliga-Absteiger VfR Aalen und die SV Elversberg an.

Die genaue Terminierung aller Begegnungen bis zum Jahresende wird auf der Managertagung der Regionalliga Südwest am 11. Juli durchgeführt