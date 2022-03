Paul Milde vom OFC beim Spiel in Mainz

Paul Milde vom OFC beim Spiel in Mainz Bild © picture-alliance/dpa

OFC bleibt am Spitzenreiter dran - Nullnummer für Kassel

Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga Südwest einen wichtigen Sieg in Mainz eingefahren. Hessen Kassel musste sich mit einem Punkt begnügen.

Wichtiger Auswärtssieg für Kickers Offenbach: Der OFC gewann am Sonntag in der Regionalliga Südwest mit 2:0 (0:0) beim TSV Mainz. Das erste Tor gelang Philipp Hosiner nach genau einer Stunde Spielzeit, in der 88. Minute machte Mathias Fetsch mit seinem Treffer den Deckel auf die Partie.

Durch den Erfolg bleiben die Kickers am Tabellenführer Elversberg dran - der Rückstand beträgt aktuell drei Punkte.

Weitere Informationen TSV Mainz – Kickers Offenbach 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Hosiner (60.), 0:2 Fetsch (88.)

Zuschauer: 1.521 Ende der weiteren Informationen

Keine Tore bei Kassel gegen Hoffenheim

Hessen Kassel hat derweil nur einen Zähler geholt: Im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim fielen keine Tore. Für die Nordhessen bedeutet das in der Tabelle Platz acht.

Weitere Informationen Hessen Kassel – Hoffenheim II 0:0 Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 1.248 Ende der weiteren Informationen

Bereits am Samstag hatten sowohl der FSV Frankfurt als auch der FC Gießen wichtige Siege im Abstiegskampf gefeiert.