Der 22-jährige Offensivspieler Jihad Boutakhrit spielt ab sofort für den FSV Frankfurt. Der Deutsch-Marokkaner kommt von der U23 des Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim.

Zuvor spielte Boutakhrit für den FC Bayern Alzenau, dort wurde er auch als Jugendspieler ausgebildet. In der abgelaufenen Regionalligasaison kam Boutakhrit für Hoffenheim auf 23 Einsätze in der Südweststaffel. Boutakhrit: "Ich freue mich sehr über den Wechsel zum FSV Frankfurt. Ich möchte dem Verein mit bestmöglicher Leistung zu einer guten Saison verhelfen. Der FSV Frankfurt ist ein großer Verein mit viel Tradition und ich bin stolz, jetzt im schwarz-blauen Trikot am Bornheimer Hang auflaufen zu dürfen.“

Trainer Görner: "Jihad Boutakhrit ist im Offensivbereich variabel einsetzbar und wird vor allem mit seinem Tempo über die Außenbahnen für eine Menge Torgefahr sorgen. Darüber hinaus kann er mit seinen technischen Fähigkeiten am Ball sich gut in den Halbräumen zeigen und Offensivaktionen initiieren.“ Manager Thomas Brendel: "Mit Jihad Boutakhrit bekommen wir einen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Wir sind von seinem Potential sehr überzeugt und versprechen uns in der kommenden Saison von ihm einiges.“