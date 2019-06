Die Offenbacher Kickers haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vermeldet.

Stürmer Andis Shala wechselt aus Erfurt an den Main. Der 30-Jährige hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Vor seinem Engagement in Erfurt war Shala unter anderem bereits für den SV Babelsberg 03, BFC Dynamo, Carl Zeiss Jena und den Halleschen FC im Einsatz. In der vergangenen Saison stand er in der Regionalliga Nordost sowie im TFV-Pokal in 35 Spielen auf dem Platz und erzielte 19 Tore.