In der Regionalliga konnten am Samstag gleich drei hessische Clubs knappe Siege einfahren. Eine Nullnummer gab es hingegen in Stadtallendorf.

Erfolgreicher Regionalliga-Samstag für die hessischen Teams: Sowohl der FSV Frankfurt als auch der FC Gießen und Hessen Kassel konnten ihre Partien am Nachmittag gewinnen.

FSV siegt knapp

Der FSV besiegte daheim Bayern Alzenau knapp, aber nicht unverdient mit 2:1 (2:0). Die Tore für die Frankfurter erzielten Jake Hirst (16.) und Muhamed Alawie (45.), Nils Fischer konnte für Alzenau nur noch verkürzen (64.).

FSV Frankfurt - Bayern Alzenau 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Hirst (16.), 2:0 Alawie (45.), 2:1 Fischer (64.)

Zuschauer: 600

Zuschauer: 600 Ende der weiteren Informationen

Heimerfolg für Hessen Kassel

Einen 2:1-Sieg feierte auch Hessen Kassel. Die Nordhessen gewannen vor heimischer Kulisse gegen den TSV Mainz. Alle Tore fielen dabei kurz nach der Pause. Jon Mogge (52.) und Adrian Bravo-Sanchez (59.) trafen für Kassel, Janek Ripplinger (60.) für die Mainzer.

KSV Hessen Kassel - TSV Mainz 2:1 (0:0) Tore: 1:0 Mogge (52.), 2:0 Bravo Sanchez (59.), 2:1 Ripplinger (60.)

Zuschauer: 2.000

Zuschauer: 2.000 Ende der weiteren Informationen

FCG dreht frühen Rückstand

Der FC Gießen konnte zuhause einen 0:1-Rückstand gegen Koblenz noch drehen und gewann am Ende mit 3:2 (0:1). Für den FCG trafen Kortuschek (49.), Bangert (63.) und Hofmann (71.), für Koblenz Mustafa (11.) und Käfferbitz (75.).

FC Gießen - RW Koblenz 3:1 (0:1) Tore: 0:1 Mustafa (11.), 1:1 Kortuschek (49.), 2:1 Bangert (63.), 3:1 Hofmann (71.). 3:2 Käfferbitz (75.)

Zuschauer: 515

Zuschauer: 515 Ende der weiteren Informationen

Keine Tore in Stadtallendorf

Keine Tore gab es bei der Partie zwischen Eintracht Stadtallendorf und Pirmasens. Für die Eintracht war es der erste Punktgewinn in der noch jungen Saison.

Stadtallendorf - Pirmasens 0:0 (0:0) Tore: keine

Zuschauer: 350

Zuschauer: 350 Ende der weiteren Informationen

