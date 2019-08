Das Sportgericht der Regionalliga Südwest hat die Sperre von zwei Spielen für Kevin Pezzoni von Kickers Offenbach bestätigt.

Das teilte der OFC nach einer mündlichen Verhandlung am Montagabend mit. Pezzoni wird den Offenbachern damit auch am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Auswärtsspiel in Homburg fehlen.