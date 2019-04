Der TSV Steinbach Haiger eröffnet den 31.Spieltag in der Regionalliga.

Die Mittelhessen gastieren am Freitag (19 Uhr) beim Tabellennachbarn Elversberg. Dort kann der TSV mit einem Sieg nach Punkten mit dem Sechsten gleichziehen. Im Kampf gegen den Abstieg muss der Vorletzte Stadtallendorf am Samstag (14 Uhr) in Walldorf unbedingt gewinnen.

Die Offenbacher Kickers empfangen Pirmasens, zeitgleich kämpft der FSV Frankfurt bei Hoffenheim II um Punkte. Am Sonntag (14 Uhr) ist noch das abgeschlagene Schlusslicht Dreieich bei der Reserve des VfB Stuttgart im Einsatz.