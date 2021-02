Der TSV Steinbach Haiger hat im Aufstiegsrennen in der Regionalliga Südwest erneut Federn gelassen. Gegen Aalen reichte es für die Mittelhessen trotz Zwei-Tore-Führung nicht zum Sieg. Eine Niederlage setzte es kurz darauf für den FC Gießen.

Der TSV Steinbach droht die Tabellenspitze in der Regionalliga langsam aber sicher aus den Augen zu verlieren. Nach dem enttäuschenden Remis gegen den FSV Mainz II am Wochenende kamen die Mittelhessen im Nachholspiel gegen den VfR Aalen am Dienstag erneut nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Partie endete nach einer 2:0-Führung der Hausherren 3:3.

Weitere Informationen STEINBACH HAIGER - VFR AALEN 3:3 (2:0) Tore: 1:0 Lahn (8.) 2:0 Sawada (38.) 2:1 Kirchhoff (ET/60.) 2:2 Kienle (61.) 3:2 Marquet (65.) 3:3 Kienle (70.) Ende der weiteren Informationen

Gießen gegen Elversberg chancenlos

Nichts zu holen gab es am Mittwoch für den FC Gießen. Gegen die SV Elversberg mussten sich die Mittelhessen 0:2 (0:1) geschlagen geben. Schnellbacher (12. Minute) und Koffi (76.) trafen für die Gäste. Elversberg liegt nun hinter Steinbach Haiger auf dem dritten Tabellenplatz.