Regionalligist TSV Steinbach Haiger trennt sich von Timo Kunert.

Der 32-Jährige spielt in den Planungen der Mittelhessen keine Rolle mehr, was dem Verteidiger nun auch mitgeteilt wurde. "Die Entscheidung des Vereins für einen neuen sportlichen Weg kam für mich sehr überraschend, aber solche Entscheidungen gehören zum Fußball dazu", sagte Kunert, der sich nun auf die Suche nach einer neuen Aufgabe machen will.