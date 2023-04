FSV verliert in Hoffenheim

Der TSV Steinbach Haiger mischt weiter munter mit im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest. Die Mittelhessen besiegten Hessen Kassel. Einen Rückschlag gab es für den FSV Frankfurt.

Der TSV Steinbach Haiger hat in der Regionalliga Südwest das Hessen-Duell gegen Hessen Kassel gewonnen. Die Mittelhessen, die sich damit weiter mitten im Aufstiegs-Rennen befinden, gewannen gegen die Nordhessen am Samstag mit 2:0. Dem TSV fehlt nur noch ein Punkt zur Tabellenspitze, am Sonntag spielt aber noch der SSV Ulm gegen Kickers Offenbach.

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger – Hessen Kassel 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Güclü (76.), 2:0 Singer (79.)

Zuschauer: 1.133

Rückschlag für FSV

Einen Rückschlag musste hingegen der FSV Frankfurt hinnehmen. Die Bornheimer verloren gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim deutlich mit 0:4.

Weitere Informationen HOFFENHEIM II - FSV FRANKFURT 4:0 (1:0) Tore: 1:0 Asllani (19.), 2:0 Bischof (79.), 3:0 Damar (84.), 4:0 Bähr (87.)

Zuschauer: 295

Punkt für Fulda-Lehnerz

Eine bittere Niederlage musste die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hinnehmen. Sie verlor beim Tabellenletzten aus Koblenz mit 1:2. Der letzte Treffer fiel dabei in der Nachspielzeit.