In der Regionalliga Südwest haben am Dienstagabend gleich zwei hessische Mannschaften eine Niederlage hinnehmen müssen. Dabei fielen die Entscheidungen in den Partien des TSV Steinbach und von Eintracht Stadtallendorf schon in der ersten Halbzeit.

Eintracht Stadtallendorf hat gegen die Reserve des SC Freiburg mit 0:1 (0:1) verloren. Den Unterschied beim Tabellenvierten machte Christoph Deferner der in der 20. Minute für die Gäste aus dem Breisgau traf. Dem Aufsteiger gelang im zweiten Durchgang allerdings kein Treffer mehr.

Weitere Informationen Stadtallendorf - Freiburg II 0:1 (0:1) Tore: 0:1 Daferner (20.)



Gelb Rot: Meffert (41./Freiburg)



Zuschauer: 783 Ende der weiteren Informationen

Steinbach verliert in Ulm

Deutlicher fiel die Niederlage des TSV Steinbach in Ulm aus. Die Mittelhessen verloren mit 1:3 (1:3). Dabei hatte Shqipon Bektashi den TSV in Führung gebracht (6.). Doch David Braig (16.), Johannes Reichert (30.) und Stefan Kienle (33.) drehten noch in der ersten Halbzeit die Partie.