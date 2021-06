Der TSV Steinbach Haiger hat zwei weitere Spieler für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest an sich gebunden. Maik Diede und Gian Maria Olizzo haben ihre auslaufenden Verträge jeweils um ein Jahr verlängert.

„Maik und Gian Maria profitieren von der täglichen Trainingsarbeit mit der Mannschaft und konnten ihre ersten Erfahrungen in der Regionalliga sammeln. In der kommenden Saison werden die beiden auch von der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Verbandsliga profitieren und regelmäßig eine Verstärkung im Regionalliga-Kader darstellen“, so Geschäftsführer Matthias Georg.